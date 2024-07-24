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Baraka Kültür Merkezi 4 Ağustos’ta kültür sanat şöleni düzenliyor

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Baraka Kültür Merkezi 4 Ağustos’ta kültür sanat şöleni düzenliyor
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Baraka Kültür Merkezi, 4 Ağustos Pazar akşamı kültür sanat şöleni düzenliyor.
Baraka'dan verilen bilgiye göre, Kızılbaş Parkı Amfi tiyatroda yer alacak şölen, 20.00-23.00 saatleri arasında halka açık ve ücretsiz gerçekleşecek.  
Etkinlikte; halk dansları gösterileri, müzik dinletileri, katılımlı tiyatro skeçleri, video ve slayt gösterimleri ve sürpriz eğlenceler olacak.
Göç-Taş halk dansları ekiplerinin gösterilerinin yanı sıra, Baraka Tiyatro ekibinin “Varsa Bir Durum Yapalım Açık Oturum” adlı skeci, Baraka Gençlik Orkestrası’nın ve Sol Anahtarı’nın konserleri izleyicilerle buluşacak.
 
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