Baraka Kültür Merkezi 15. Geleneksel Yaz Kampı Yeşilırmak’ta yapıldı

Baraka Kültür Merkezi’nin geleneksel yaz kampı Yeşilırmak’ta yapıldı.
Baraka Kültür Merkezi’nden verilen bilgiye göre, etkinliğe plastik tüketimini azaltmaya teşvik amacıyla, kampa tek kullanımlık plastik getirmemesi ve kullanmaması kuralı getirildi. Kampta “en az çöp çıkarma” yarışı da düzenlendi.
Yaklaşık 50 kişinin katılımıyla gerçekleşen kampta kültür-sanat-bilim-spor temalı aktiviteler düzenlendi.
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