banner913
banner932
Yeni sınır kapılarının açılması konusu
Yeni sınır kapılarının açılması konusu
36 0
“Bağımlılıkla Mücadele Semineri” düzenlenecek
“Bağımlılıkla Mücadele Semineri” düzenlenecek
24 0
 
Dünyanın gözü ABD’de
Dünyanın gözü ABD’de
18 0
Değirmenlik’ten 3 puanlık kapanış
Değirmenlik’ten 3 puanlık kapanış
30 0
İncirli’de tartıştığı kadını ciddi şekilde darp eden şahıs tutuklandı
İncirli’de tartıştığı kadını ciddi şekilde darp eden şahıs tutuklandı
64 0
Erhürman: “Şu anda Meclis’i yönetme yetkisi sadece Fazilet Özdenefe’dedir”
Erhürman: “Şu anda Meclis’i yönetme yetkisi sadece Fazilet Özdenefe’dedir”
28 0
CTP, Cumhuriyet Meclisi'nde oturumu
CTP, Cumhuriyet Meclisi'nde oturumu "Meclis Başkanlığı Seçimi" gündemiyle açma girişiminde bulundu
28 0
banner1059

“Bağımlılıkla Mücadele Semineri” düzenlenecek

banner1020

banner1045
“Bağımlılıkla Mücadele Semineri” düzenlenecek
banner971
Özgür Hizmet Derneği, Hedef Hizmet Derneği ve Elele Hizmet Derneği ve Türkiye’de faaliyet gösteren Bağımlılığı Engelleme Mücadele ve Eğitim Vakfı’nın işbirliğinde, 8 Kasım Cuma günü “Bağımlılıkla Mücadele Semineri” düzenleyecek.
Prof. Dr. Mansur Beyazyürek,  Prof. Dr. Ece Müezzin ve Uz. Psikolog Leyla Yorgancıoğlu Usta konuşmacı olarak katılacağı seminer, saat 14.00’te Uluslararası Final Üniversitesi Konferans Salonunda yapılacak.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.