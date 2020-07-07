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Baf’ta ‘Volkan’ patlaması

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Baf ÜlküYurdu Kulübü’nün geleneksel tombala gecesinde sahne alan sanatçı Örge Volkan geceye katılanları eğlendirdi

Baf’ta ‘Volkan’ patlaması

 

Niyazi ERGÜLEN

Güzelyurt bölgesinin Süper Lig’deki köklü kulüplerinden Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü’nün yaz aylarının geleneksel tombala geceleri hız kesmeden devam ediyor.

Dün gece Baf Ülkü Yurdu lokalinde binin üzerinde kişinin katıldığı ve sunuculuğunu Çetin Sadeli’nin tombala gecesinde eğlence tavan yaptı.

Sanatçı Örge Volkan’ın Dj Sid Kemal’le birlikte sahne aldığı tombala gecesinde bölge halkı hem tombala oynadı hem de bol bol bol eğlendi.

Örge Volkan’ın kendine ait birçok parçasını seslendirdiği gecede vatandaşlar stres attı.

Gecede kısa bir konuşma yapan Baf Ülkü Yurdu’nun çiçeği burnundaki başkanı  Ahmet Ertay, Baflıların kulüplerine sahip çıkarak tombala gecelerine ilgi göstermesinden dolayı katılan herkese teşekkür etti. Ertay, kulübün her yaş kategorisinde başarı için mücadele etmesi için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Fotoğraflar: Ahmet İKİDERELİ 

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