Baf kulübü İkidereli'yi onure etti

Güzelyurt bölgesinin Süper Lig'deki başarılı ekibi Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü gerçekleştirdiği etkinlikte kulübe katkı ve destek verenlere plaket takdim etti. Kulüp yaptığı katkı ve destekten dolayı foto muhabiri gazeteci arkadaşımız Ahmet İkidereli’ye de plaket takdim etti.

İkidereli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü ve kulüp başkanı Ahmet Ertay'a bu jesti için teşekkür ederek, işini de severek yaptığını belirtti. Halkın Sesi Gazetesi olarak biz de Ahmet İkiderili'yi kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz...