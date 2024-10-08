Baf kültürü yaşatıldı

Namık Kemal Meydanı’nda yapılan Kültürel Baf Geceleri etkinliği, Baf kültürüne ilgi duyanları bir araya getirdi

Gazimağusa Belediyesi ile Biz Baflıyız İnisiyatifi’nin iş birliğiyle, Baf kültürünün yaşatılması amacıyla düzenlenen "Kültürel Baf Geceleri" organizasyonu önceki akşam Namık Kemal Meydanı’nda yapıldı.

Kültürel Baf Geceleri etkinliği, Baf kültürüne ilgi duyanları bir araya getirdi.

İki gün süren organizasyonun ilk etkinliği olarak, Baflı ressam Ali Atakan’ın anısına öğrencilerinin resim sergisi, Cumartesi akşamı Bandabuliya’da açıldı.

Kültürel Baf Gecesi’nde, Grup Otantik ve Kıbrıs Havaları Derneği sahneye çıkarak katılımcılara eğlenceli bir gece sundu. Düğün havasında geçen ve program aralarında Ercan Saymen’in stand-up gösterilerinin renk kattığı gecede, katılımcılara ekmek kadayıfı, herse ve çitlembikli bidda ikramı yapıldı. Gecede ayrıca, Gazimağusa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu gösterisi de yer aldı.

Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay etkinlikte yaptığı konuşmada, Gazimağusa’nın tarihi bir liman kenti olarak farklı kültürlerin buluşma noktası olduğunu belirterek, Baf’ın çok çeşitli alanlarda insanlar yetiştirdiğini ifade etti.

Uluçay, Ali Atakan’ın anısına açılan serginin çok anlamlı olduğunu vurgulayarak, Kıbrıs Türk halkının çocuklarına, gençlerine kendi kültürünü aktarma konusunda isteği olduğunu kaydetti.

Geçmişte görev almış insanlara vefa duygusunun ve hatırlanmasının önemine dikkat çeken Uluçay, düzenlenen serginin buna çok iyi bir örnek olduğunu belirtti.

Sergiye katılan Ali Atakan’ın öğrencilerine teşekkür eden Uluçay, tanıdığı Baflı arkadaşlarının Baf kültürünü gençlere aktarma konusunda elçi gibi çalıştığını gördüğünü ifade ederek, “tarihi mekânda sizlerle birlikte olmak mutluluk verici, etkinliğe katkı koyan tüm arkadaşlara ve diğer belediyelere teşekkür ederim.” diye konuştu.