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“Ayşe Coşar ve Gülgün Serdar Hayat Öyküleri Gösterimi” 29 Haziran’da

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“Ayşe Coşar ve Gülgün Serdar Hayat Öyküleri Gösterimi” 29 Haziran’da

KÖDER’in hayata değer katan kadınların yaşam öykülerinin yer aldığı belgesel projesi kapsamında, bu kez, Kıbrıslı Türk eğitim camiasının önemli isimlerinden olan eğitimci, araştırmacı, yazar Gülgün Serdar’ın ve ülkenin ilk kadın kimyageri Ayşe Coşar’ın hayatını konu alan belgesellerin gösterimi yapılacak.  

Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER) ile Telsim iş birliğinde hazırlanan “Ayşe Coşar ve Gülgün Serdar  Hayat Öyküleri Gösterimi”, 29 Haziran Çarşamba günü, saat 19.00’da Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.

KÖDER, Telsim’in ana sponsorluğunda ülkeye değer katan kadınların yaşam öykülerini derlemek, her birinden belgesel hazırlamak, yazıya dökerek, kitaplaştırmak amacıyla çalışma başlatmıştı.

Proje ile kadın öykülerinin kayıt altına alınması, geçmişin geleceğe taşınması, yeni kuşaklara ilham vermesi ve toplumsal hafızaya katkı konulması hedefleniyor.

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Etiketler; #Ayşe Coşar #Gülgün Serdar
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