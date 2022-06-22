Aydınköy İlkokulu’nda muhteşem şölen

Niyazi Ergulen
Geçtigimiz cuma akşamı Aydınköy İlkokulu yıl sonu etkinliği ve diploma töreni ve sergi açılışı töreni yapıldı.
Gecenin sonunda da S.O.S konseri yapıldı.
Aydınköy İlkokulu’nda saat 16.00 da sergi açılısı ile başlayan etkinliğin sergi açılışını Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, CTP milletvekili Armağan Candan, UBP milletvekili Fırtına Karanfil, Aydınköy muhtarı Tamer Tayanç ve Okul Aile Birliği Başkanı Sayıner Seyitler birlikte yaptılar.
Okul müdürü Halide Karabekir’in konuşmasından sonra öğrencilerin yıl sonu gösterileri izlenirken, hemen ardından mezun olan öğrencilere diplomaları verildi.
Gecenin sonunda da muhteşem S.O.S konseri verildi ve tören sona erdi.
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