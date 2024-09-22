“Avrupa Hareketlilik Haftası 2024” kapsamında bisiklet ve yürüyüş turu düzenlendi

“Avrupa Hareketlilik Haftası 2024” kapsamında AB Bilgi Merkezi tarafından dün Tatlısu’da bisiklet ve yürüyüş turu düzenlendi

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında, AB Bilgi Merkezi tarafından dün Tatlısu'da sürdürülebilir kentsel hareketliliği teşvik etmek ve çevre dostu ulaşım çözümlerinin önemini vurgulamak amacıyla bisiklet ve yürüyüş turu etkinliği düzenlendi.

AB Bilgi Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, turlar, Tatlısu’nun doğal kıyı şeridi boyunca uzanan 14 kilometrelik bir rotada gerçekleşti.

Etkinliğin ardından düzenlenen resepsiyonda konuşan Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Desteği Genel Müdürlüğü (DG REFORM), Kıbrıs Çözüm Destek Birimi Başkanı Giulia Bertezzolo, sürdürülebilir hareketliliğin daha sağlıklı ve birbirine daha bağlantılı topluluklar oluşturmadaki önemli rolünü vurguladı. AB'nin yeşil ulaşım çözümlerine olan bağlılığının emisyonların azaltılması ve kentsel ortamların iyileştirilmesi açısından hayati önem taşıdığının altını çizdi.

Etkinlikte Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan’ın da konuşma yaptığı belirtildi.

Velospeed Bisiklet Kulübü ve bölgedeki paydaşlarla işbirliğindeki etkinlik, her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan ve sürdürülebilir kentsel hareketliliğe dair farkındalığı artırmayı hedefleyen Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında yapıldı.

