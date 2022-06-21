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Atelier Arkın Resim Atölyeleri üyeleri yeteneklerini sergiliyor

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Atelier Arkın Resim Atölyeleri üyeleri yeteneklerini sergiliyor
Ferah Barışsev
Lefkoşa bir güzel sergiye evsahipligi yapıyor. Elçizimleri ve karakalem çizimleri ile gözlere ruha hitab eden eserler Atelier Arkın Resim Atölyeleri üyeleri resimlerini Lefkoşa İsmet Vehit Güney Sergi Salonunda sergilediler.

Katılım yapan 21 kursiyerin herbirinin kendine özgü bir yaklaşım geliştirebilmis olması önemli bir detaydı. Açılışı yapan Kültür Dairesi Müdiresi Şirin Zaferyildızı, konuklarla beraber eserleri dikkatle inceledi ve bu başarılı serginin mutlaka görülmesi gerektiğini vurguladi.

Grup içinde bu yıl Arucad üniversitesini dereceyle kazanan genç yeteneklerin portfolyo çalışmaları da ayrıca dikkatleri çekti. Sanat Eğitmeni, Ressam Nermin Tülay Okan'ın ve kursiyerlerinin bu başarılı  sergisi 25 Haziran 2022 tarihine kadar açık kalacak.
(Fotoğraflar -Ferah Barışsev)
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