Savaşan TC Londra Büyükelçiliği’nde gerçekleşen 10 Kasım Atatürk’ü anma programına katıldı

UBP Lefkoşa Milletvekili Dr. Ahmet Savaşan, KKTC Londra Temsilcisi, Büyükelçi Çimen Keskin ile birlikte Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın’ın ev sahipliğinde Büyük Elçilik mensuplarının katılımı ile gerçekleşen 10 Kasım Atatürk’ü anma törenine katıldı.

Anma törenini kişisel sosyal medya hesabından paylaşan Ahmet Savaşan, Atatürk’ün yolunda yürümeye devam ettiklerine dikkat çekerek, Atatürk’ün çağdaş medeniyet yolunda ilerlemek isteyen bütün halkların yol göstericisi olduğuna vurgu yaptı.

Savaşan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve sevgi ile anıyorum.

Son yıllardaki gelişmeler bir kez daha göstermiştir ki Atatürk, sadece Türklerin değil, çağdaş medeniyet doğrultusunda ilerlemek isteyen bütün halkların yol göstericisidir. Mustafa Kemal Atatürk, sadece Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu değil, aynı zamanda Türkiye gibi ülkelerin halklarına yol gösteren ilkelerin oluşturucusudur.

Kıbrıs Türkleri olarak biz, Atatürk’ün açtığı yola gönüllü olarak girmiş ve Atatürk ilke ve inkılaplarını çok kısa sürede gönüllü olarak hayata geçirmiş bir halkın çocuklarıyız. Bugün de Atatürk’ün açtığı yolda yürümeye devam ediyoruz.

Atam, sen rahat uyu; biz ilkelerini yaşatmaya devam edeceğiz!”.



