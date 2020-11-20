Atatürk’ü kompozisyonlarıyla anlattılar

Lefkoşa Başkent Lions Kulübü faaliyetlerine devam ediyor.

RezanŞekerzade başkanlığındaki Lefkoşa Başkent Lions Kulübü, Atatürk haftası dolayısıyla, Lefkoşa 9 Eylül İlkokulu’nda ‘Atatürk’e Mektup’ temalı bir kompozisyon yarışması düzenledi.5. Sınıf öğrencilerinin katıldığı yarışmada 120 öğrencinin, Atatürk ile ilgili duygu ve düşüncelerini bir mektup şeklinde paylaştıkları bildirildi.,11 öğrencinin başarılı bulunduğu yarışmada okul yönetimine, sınıf öğretmenlerine ve katılan tüm öğrencilere ilgi ve emeklerinden dolayı teşekkür eden Lefkoşa Başkent Lions Kulüp Başkanı RezanŞekerzade, ‘Ödüller motivasyonu artırır, belleklerde unutulmaz anılar olarak yer alır’ diye konuştu.Şekerzade, kompozisyon yarışmasında birinciliğe layık görülen 9 Eylül, 5C sınıfı öğrencisi Masal Gül’e Nutuk, diğerlerine de Kıbrıs Haritası yapboz, Atatürk baskılı kupa ve teşekkür belgeleri dağıttı.