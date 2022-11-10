Atatürk, Değirmenlik'te de törenle anıldı

Ulu Önder Atatürk ölüm yıldönümü nedeniyle, Değirmenlik’te anma töreni düzenlendi.
Değirmenlik Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, Değirmenlik’teki Atatürk Büstü’ndeki törene 14’üncü Zırhlı Tugay Komutanlığı ve Değirmenlik Belediye Başkanlığından temsilciler, bölge muhtarları, bölge okullarından öğrenci ve öğretmenler katıldı
Törende Tnk. Ütğm. Mustafa Koşar ve Değirmenlik Lisesi öğrencilerinden Medine Göz günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yaptı.
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