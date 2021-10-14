Asya bebeğe bir destekte Capital Group'tan

Capital Group, SMA hastalığı nedeniyle Güney Kıbrıs'ta tedavi gören Asya bebek için oluşturulan kampanyaya destek oluyor. Capital Group Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Arhun, sürecin çok masraflı olduğunu ve herhangi bir ailenin tek başına süreci yürütemeyeceğini belirterek, "Bu toplumsal dayanışmaya biz de başından itibaren destek olduk. İnşallah, Asya bebek iyi olana kadar da destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

Arhun ve şirket yetkilisi Alev Şensoy ile bir araya gelen Asya bebeğin babası Ozan Polatlı Capital Group’a teşekkürlerini iletti.

Ozan Polatlı yaptığı paylaşımda “Kampanyamız boyunca bizlere destek olan Capital Grup ailesinden Alev Sensoy ile birlikteydik. Tekin Arhun'un öncülüğünde kampanyamızda bizlere destek olan bu güzel aile, Asya'mızın şuanki ve genel durumu hakkında bilgi alarak bundan sonraki süreçte de bizlere destek olacakları bilgisini verdiler” ifadelerini kullandı. Polatlı, uzun yolda kendilerine destek olan Tekin Arhun'a ve Alev Sensoy'a teşekkür etti.