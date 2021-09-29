Asbank modern şubesiyle Girne’de hizmette

Asbank’ın kişiye özel bankacılık hizmeti sunan Asbank Private Banking Girne Şubesi hizmet vermeye başladı

Kişiye özel hizmet sunan Asbank Private Banking Girne Şubesi, düzenlenen özel organizasyon ile tanıtıldı.Karşılıklı güvene dayalı ilişkiler kurarak, günümüz bankacılık ihtiyaçlarını karşılayan “Özel Bankacılık Hizmetleri”nin de sunulduğu Asbank Girne Şubesi açılışına Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, bölge milletvekilleri ve değerli iş insanları katılım gösterdi.Asbank Yönetim Kurulu Başkanı Taştan Altuner ve Asbank Genel Müdürü Çağatay Karip, yaptıkları konuşmada, ülke ekonomisine katkı koymaya devam ederken, özellikle bankanın en büyük hissedarı Eğitim Vakfı ile; sadece finansal gelişime değil, eğitim ve sosyal sorumluluk projelerine duydukları hassasiyeti de belirttiler.Asbank’tan yapılan açıklamada KKTC’de tek olan high-tech mimari özelliğine sahip, Girne Çevre Yolu - Neo Park’da bulunan yeni konsept şubede, vatandaşların işlemlerini bekletmeden anında gerçekleştiriyor, ihtiyaç ve hedeflerine uygun alternatifler üretiliyor.