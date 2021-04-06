Arı Kovanı miniklerinden örnek dayanışma

Akdoğan’da bulunan Arı Kovanı Kreş ve Anaokulu 1 – 7 Nisan tarihleri arasındaki “Ulusal Kanser Haftası” etkinlikleri çerçevesinde Kanser Hastaları Yardım Derneğinin Akdoğan Şubesini ziyaret etti.

Arı Kovanı Kreş ve Anaokulundan ziyaretle ilgili şu açıklama yapıldı: “Halkın kanser ve kanserden korunma konusunda farkındalığını artırmak için ülkemizde, her yıl 1 – 7 Nisan tarihleri arasında “Ulusal Kanser Haftası” etkinlikleri düzenlenmektedir. Kanser haftası kapsamında okulumuzun değerli velileri ellerinden geleni yapmak için çantalar hazırlayıp okulumuza gönderdiler. Bizler de çocuklarımızla derneğimizi ziyaret ederek destek verdiğimizi onların yanlarında olduğumuzu dile getirdik.”