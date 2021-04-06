banner583
Fener zirveye ortak oldu
Fener zirveye ortak oldu
13 0
“Amatör Şefler” mutfakta harikalar yaratıyor
“Amatör Şefler” mutfakta harikalar yaratıyor
20 0
 
Genesis, elektrikli coupe konseptini görücüye çıkardı
Genesis, elektrikli coupe konseptini görücüye çıkardı
26 0
Lina bebek, Ağrı ailesinin mutluluğu oldu
Lina bebek, Ağrı ailesinin mutluluğu oldu
207 0
22 0
Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde Kuzey Makedonya sürpriz
Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde Kuzey Makedonya sürpriz
20 0
Cimnastik antrenmanları sıkı önlemlerle başlayacak
Cimnastik antrenmanları sıkı önlemlerle başlayacak
32 0
banner529
banner570

Arı Kovanı miniklerinden örnek dayanışma

banner476

banner624
Arı Kovanı miniklerinden örnek dayanışma
banner630
Akdoğan’da bulunan Arı Kovanı Kreş ve Anaokulu 1 – 7 Nisan tarihleri arasındaki “Ulusal Kanser Haftası” etkinlikleri çerçevesinde Kanser Hastaları Yardım Derneğinin Akdoğan Şubesini ziyaret etti.
Arı Kovanı Kreş ve Anaokulundan ziyaretle ilgili şu açıklama yapıldı: “Halkın kanser ve kanserden korunma konusunda farkındalığını artırmak için ülkemizde, her yıl 1 – 7 Nisan tarihleri arasında “Ulusal Kanser Haftası” etkinlikleri düzenlenmektedir. Kanser haftası kapsamında okulumuzun değerli velileri ellerinden geleni yapmak için çantalar hazırlayıp okulumuza gönderdiler. Bizler de çocuklarımızla derneğimizi ziyaret ederek destek verdiğimizi onların yanlarında olduğumuzu dile getirdik.”
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.