Arda, mavinin sonsuzluğunda selamlandı   

“Başka Ardalar Ölmesin” sloganı ile Kite Surf Etkinliği bayram boyunca devam etti

Yedi yıl önce uyuşturucu tacirlerinin kurbanı olan Arda Erkan, 2 Temmuz 2022’de 8.si ile geleneksel Kite Surf anı etkinliği bayram sonuna kadar Yedidalga - Heaven Surf House’da devam etti.Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde, Heaven Surf Club desteğinde “uyuşturucu sorununa dikkat çekerek toplumsal duyarlılığı artırmak, aileleri çocuklarını ve gençleri spora yönelterek enerjilerini doğru alanda kullanmalarına katkı sağlamak” amacıyla geleneksel olarak organize edilen etkinlik bu kez katılamayan sporcular, arkadaşlar ve sevenleri için daha uzun süreli yapıldı.Tüm kite-sörfcüler Arda’yı mavinin sonsuzluğunda selamlamak ve uyuşturucu ile mücadeleye bir katkı koymaları için sekizinci kez yeniden biraraya geldi. Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu başkanı Teyfide Tremeşeli ve üyeleri,HDR Club motorcuları da etkinliğin ilk günlerinde katılımcıları yalnız bırakmadılar. Bayram boyunca devam eden etkinlikte Arda severler ve ailesi birlikte oldu, gelemeyenler ise desteklerini belirtti.Rüzgar sörfleriyle derin maviliklere doğru süzülen arkadaşları ARDA ile kucaklaştı ve ona sevgilerini ulaştırdılar.Etkinlik sonunda tüm kite surf sporcularına ve katkı koyanlara Arda anısına ailesi tarafından sertifika ve madalyaları takdim edildi.