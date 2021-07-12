ARDA anısına seramoni

“Başka Ardalar Ölmesin” sloganı ile düzenlenen Kite Surf Etkinliği. 1. Günü tamamlandı



Altı yıl önce uyuşturucu tacirlerinin kurbanı olan Arda Erkan, geleneksel Kite Surf etkinliğinin 7.sinin 1. Gününde Arda anısına düzenlenen seramoni ile anıldı. Yedidalga - Heaven Surf House’un ev sahipliğini yaptığı etkinlikte yer alan seramoniye Serafina Karahasan ve Luna Slipp liderlik yaptı. Seramonide “Topluluğumuzda sevgi dolu, mutlu ve neşeli bir insan olarak hatırlanacak değerli bir kardeşimizi anıyoruz. Onu tanıyan ya da tanımayan herkesi, bu Dünya'da yaşadığı hayatı anarak dualarımızı ve sevgilerimizi gönderirken bir araya geldik. Unutulmayacak güzel yürek Arda'nın anısına mum yakmak, ateş yakmak için bir araya geldiler. Ailesinin yanında durup elimizden geldiğince birbirimize destek olacağız” mesajı verildi.

