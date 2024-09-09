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Alsancak’ta kitap okuma etkinliği

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Alsancak’ta kitap okuma etkinliği
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8 Eylül Kitap okuma günü nedeniyle, Hedef Hizmet Kulübü Derneği Başkan ve Üyeleri tarafından, Alsancak Doğa Parkında etkinlik düzenlenmiştir.

“Telefonunu Bırak, Kitabını Al” sloganıyle düzenlenen etkinliğe yoğun ilgi gösterildi.
Etkinliğe katılan çocuk, genç ve yetişkinlere 100 adet kitap bağışı yapıldı.
 
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