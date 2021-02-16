banner583
banner590
 “Alsancak Aşevi” hizmette
 “Alsancak Aşevi” hizmette
10 0
Bankalarda 10 gün sonra aynı manzara
Bankalarda 10 gün sonra aynı manzara
39 0
 
Başkentte
Başkentte "Tosun Paşa" fırtınası
17 0
Bu halk nasıl geçinecek?
Bu halk nasıl geçinecek?
791 0
Galatasaray hız kesmedi
Galatasaray hız kesmedi
30 0
“Rum-Yunan ikilisini aklıselime davet ediyoruz”
“Rum-Yunan ikilisini aklıselime davet ediyoruz”
27 0
Maliyenin kasası boş
Maliyenin kasası boş
41 0
banner529
banner570

 “Alsancak Aşevi” hizmette

banner476

 “Alsancak Aşevi” hizmette
banner601

 “Alsancak Aşevi” bugün hizmete başladı.  

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser yazılı açıklamasında, Alsancak bölgesi sınırları içerisinde yaşayan ihtiyaçlı kişilere yemek dağıtımına bugün başlayan aş evi ile her zaman olduğu gibi pandemi sürecinde de vatandaşların yanında olmaya devam ettiklerini kaydetti.

“Bu çorbada tuzunuz olsun ister misiniz?” sloganıyla açtıkları kampanyada, tüm Alsancaklılardan yardıma muhtaç vatandaşlar için destek beklediklerini ifade eden Ataser, ayrıca aş evinden desteklerini esirgemeyen hayırsever vatandaşlara ve iş adamlarına teşekkür etti.

banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.