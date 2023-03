Alevi Kültür Merkezi ‘anma günü’ düzenledi

KKTC Alevi Kültür Merkezi, Türkiye’de 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketinde yaşamını yitirenler için pazar günü Cihangir’de bulunan Cemevi ve Kültür Kompleksi’nde anma günü düzenledi. Anma gününde, kırk lokması da verildi.Depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşuyla başlayan anma günü, Alevilikte özel bir yere sahip olan Çerağ’ın uyandırılmasıyla devam etti. Daha sonra Alevi Kültür Merkezi Genel Başkanı Cengiz Demir bir konuşma yaptı.Demir, konuşmasında, 6 Şubat’ta yaşanan depremin beraberinde çok büyük acılar getirdiğini belirterek, yaşamını yitiren canların yakınlarına sabır dileyerek, bir daha böyle keder ve acıların yaşanmamasını diledi.Aynı acıları yaşayan insanlar olarak, Adıyaman İsias Oteli’nde yaşamını yitiren Melekler Takımı’nı kaybetmenin acısını yüreklerinde hissettiklerini dile getiren Demir, aileleri ve yakınlarına baş sağlığı dileğinde bulundu. Cengiz Demir, ilerleyen günlerde Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bir ziyaret gerçekleştireceklerini söyleyerek, Alevi toplumu olarak yapılacak çalışmalara desteklerinin her zaman süreceğini vurguladı.Yaşanan deprem sonrasında Alevi Kültür Merkezi bünyesinde oluşturulan Deprem Komisyonu’nda emek verenlere teşekkür eden Demir, şöyle devam etti: “Bu zorlu süreçte gerek Türkiye’de gerek ülkemize gelen canlarımızın dertlerine ortak olmak için büyük çaba gösterdiler ve hizmetleri hala sürmektedir. Verdikleri emeklerden dolayı Deprem Komisyonu’nda çalışan arkadaşlarımıza sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Acılar paylaşıldıkça azalır sözünden hareketle, lokmalarını pay eden siz değerli üyeler başta olmak üzere, katkıları için iş insanlarına, sivil toplum örgütlerine de teşekkür ediyorum. Hak hizmetlerini kabul etsin” dedi.Başkan Demir, günün birlik ve beraberlik günü olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:“Deprem felaketinin üzerinden geçen sürede şunu gördük ki, böyle acılar karşısında bizler ‘Can’ olmayı başarabiliyoruz. Hükümetlerin asli görevi halklarına karşı her zaman eşit mesafede durarak sosyal devlet anlayışını yerine getirmesidir. Bizler yakınlarımızı 6 Şubat’ta kaybettiğimiz tarihten itibaren şunu da gördük ki, bu acılı günlerde Türkiye hükümeti depreme müdahale konusunda gereken olgunluğu, aciliyeti ve hassasiyeti göstermedi. Hükümet yetkilileri depremin yaşandığı bazı illere, köylere ve mahallelere depremin 5. günü geldi. İnsanlar kendi çabaları ile göçük altında kalan canlarına ulaşmaya çalışırken, birçok can hayatını kaybetti. Yaşanan bu acı olay, Alevi toplumunun birliğini, dirliğini ve beraberliğini her koşulda koruyarak, birbirimizin Hızırı olmamız gerekliliğini bir kez daha ortaya çıkarmaktadır. Bizler, KKTC Alevi Kültür Merkezi olarak üyesi olduğumuz Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK) ve Türkiye’deki bileşenimizle birlikte insan ayrımı yapmadan depremden zarar gören tüm insanlara ulaşmaya çalıştık. Avrupa’daki ve Türkiye’deki kurumlarımız bu çalışmaları titizlikle yürütmeye devam etmektedir. Biz de Kıbrıs’ta yaşayan Alevi toplumu olarak acıları dindirebilmek adına “en azından yaşatalım” ikrarı ile destek verdik. Tüm bu çaba ve emekler için Hak cümlesinden razı olsun”