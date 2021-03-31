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Albank personelinden örnek hareket

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Albank personelinden örnek hareket
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Albank personeli, SOS Çocukköyü’nde özel eğitim gereksinimi olan 4 çocuğun eğitim ihtiyaçlarının karşılanması için bir yıl boyunca bağışta bulunacak.

SOS Çocuk Köyü Derneği’nden verilen bilgiye göre, Albank personeli,  SOS Çocuk Köyü Derneği’nde  yaşam süren ve özel eğitim gereksinimi duyan 4 çocuğun bir yıl boyunca özel eğitim ihtiyaçlarını karşıladı.

SOS Çocuk Köyü Derneği’nde aile bakımını kaybeden ve kaybetme riski olan 222 çocuk ve gencin yaşamını sürdürdüğü, ayrıca 22 çocuğun da özel eğitime gereksinim duyduğu belirtilirken, özel eğitim sponsoru olarak çocukların istikrarlı ve kalıcı bir gelişim göstermelerine destek olmak isteyenlerin, 0548 830 04 49 veya 0392 225 70 17 numaralı telefonlardan ayrıntılı bilgi alabileceği kaydedildi.

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