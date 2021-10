ALBANK personeli kan bağışında bulundu!

ALBANK Genel Müdürlük ve Lefkoşa Şubeleri personeli kan bağışında bulundu

ALBANK Personeli, Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında düzenli olarak kan bağışında bulunmaya devam ediyor.

Son zamanlarda ortaya çıkan kan ihtiyacını da göz önüne alan ALBANK Yönetimi ve çalışanları bugün kan bağışında bulundu.

2018 yılından beri düzenli şekilde kan bağışında bulunan ALBANK personeli, bu yılda Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın Gezici Otobüsü ile gerçekleştirilen kan bağış kampanyasına destek verdi.

Kan bağışına ALBANK Genel Müdürlük ve Lefkoşa Şubeleri Personeli katıldı.

“HER ZAMAN DUYARLI VE HASSAS OLMALIYIZ'

ALBANK Genel Müdürü Dr.Ahmet M.Karavelioğlu, özellikle son zamanlarda kan ihtiyacının arttığını ve tüm kesimlerin kan ihtiyacına duyarlı olup kan vermeleri gerektiğini belirtti.

Kan Bankasına yapılan kan bağışlarının önemli olduğunu belirten Dr. Karavelioğlu, düşen kan bağış miktarını telafi edebilmek için Albank Personeli olarak 6 ayda bir yaptıkları bağışının 4 ayda bire çekildiğini söyledi.

Her sağlıklı bireyin kan bağışına destek olması gerektiğini vurgulayan Dr.Ahmet Karavelioğlu; “kan bağışında bulunmak toplumsal bir sorumluluktur ve sadece yapılan çağrılarında değil,

her zaman aynı hassasiyeti gösterip düzenli kan bağışında bulunmamız gerekmektedir” şeklinde konuştu.

Dr.Karavelioğlu, Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında başlatılan kan bağışı kampanyasının yedinci kez yapıldığını ve her yıl düzenli olarak 4 ayda bir yapılmaya devam edileceğini sözlerine ekledi.