Alayköy İlkokulu’nda anlamlı etkinlik

Gönyeli Alayköy Belediyesi ile PGC Catering Şirketi iş birliğinde Alayköy İlkokulu’nda “Kahvaltının Mutlulukla Bir İlgisi Olmalı" sloganı ile kahvaltı etkinliği düzenlendi.
PGC Catering şirketinin sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlediği kahvaltı etkinliğine Gönyeli Alayköy Belediyesi de destek verdi.
Kahvaltı etkinliğinde, gıda mühendislerinin denetim ve kontrolünde hazırlanan paketler hijyen kurallarına uygun şekilde çocuklara ikram edildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.