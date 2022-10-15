Alayköy Belediyesi sosyal aktivite merkezi ABEL-SAM açıldı

Alayköy Belediyesi’nin bütçesinin yüzde 80’nini kendi öz kaynaklarından karşıladığı sosyal aktivite merkezi ABEL-SAM dün akşam açıldı.

Belediyeden verilen bilgiye göre, açılışa Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe ve birçok milletvekili ile çok sayıda davetli katıldı.

Sosyal aktivite merkezinin tamamlanan ilk etabında, belde halkının kullanımına sunulan tam donanımlı bir spor salonu ve 260 koltuk kapasiteli profesyonel tiyatro salonu bulunuyor.



Projenin ikinci etabında ise farklı sportif ve sanatsal kullanımlara açık birçok sosyal aktivite salonları yer alacak.

Manisoy

Alayköy Belediye Başkanı Hulusi Manisoy açılışta yaptığı konuşmada, ekibine ve tüm belde halkına teşekkür ederken, Alayköy Belediyesi'ni devraldığında yıllarca borç ödemiş olmasına rağmen şu an açılışı gerçekleştirilen ve toplam maliyeti 11 milyon Türk Lirası olan Alayköy Belediyesi Sosyal Aktivite Merkezi’nin yüzde 80 belediye öz kaynaklarından karşılandığını da belirtti.

Açılışta Alayköy Folklor Derneği, A Kare Dans Okulu ve Alayköy Kültür Sanat Derneği gösterileriyle geceye renk kattı.