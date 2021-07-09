banner583
banner676
Verimsizlik böyle bir şey
Verimsizlik böyle bir şey
73 0
Olimpiyatlar seyircisiz yapılacak
Olimpiyatlar seyircisiz yapılacak
11 0
 
Bugün Bizden’e yarın hepimize
Bugün Bizden’e yarın hepimize
29 0
Finalin adı: İtalya – İngiltere
Finalin adı: İtalya – İngiltere
30 0
Yollarda umursamaz sürücülere dikkat
Yollarda umursamaz sürücülere dikkat
29 0
Yapılan zamlar sonrasında, aç yatan insanlarımız var
Yapılan zamlar sonrasında, aç yatan insanlarımız var
59 0
Virüse davetiye!
Virüse davetiye!
1.4B 0
banner661
banner682

Alaniçi Düğün Salonu ve Park Kompleksi açılıyor

banner476

banner666
Alaniçi Düğün Salonu ve Park Kompleksi açılıyor
Mesarya bölgesi köylerinden Alaniçi Köyü’nde yapımı tamamlanan Alaniçi Düğün Salonu ve Park Kompleksi Projesi açılışı pazartesi günü yapılıyor. 
Yeniboğaziçi Belediyesi basın biriminden verilen bilgiye göre, Yeni Boğaziçi Belediyesi'ne bağlı Alaniçi Köyü’nde T.C. Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi ve Belediyenin öz kaynak gelirleriyle tamamlanan Alaniçi Düğün Salonu ve Park Kompleksi Projesi Açılış Töreni, 12 Temmuz 2021 tarihinde Pazartesi günü, saat: 19:30’da Alaniçi Düğün Salonu ve Park Kompleksi’nde gerçekleştirilecek.
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.