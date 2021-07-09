Alaniçi Düğün Salonu ve Park Kompleksi açılıyor

Mesarya bölgesi köylerinden Alaniçi Köyü’nde yapımı tamamlanan Alaniçi Düğün Salonu ve Park Kompleksi Projesi açılışı pazartesi günü yapılıyor.
Yeniboğaziçi Belediyesi basın biriminden verilen bilgiye göre, Yeni Boğaziçi Belediyesi'ne bağlı Alaniçi Köyü’nde T.C. Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi ve Belediyenin öz kaynak gelirleriyle tamamlanan Alaniçi Düğün Salonu ve Park Kompleksi Projesi Açılış Töreni, 12 Temmuz 2021 tarihinde Pazartesi günü, saat: 19:30’da Alaniçi Düğün Salonu ve Park Kompleksi’nde gerçekleştirilecek.
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