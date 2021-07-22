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 Alaminyo Şehitleri, törenle anıldı

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 Alaminyo Şehitleri, törenle anıldı

 Alaminyo Şehitleri, Değirmenlik’te bulunan Alaminyo Şehitler Anıtı önünde dün akşam düzenlenen törenle anıldı.

Törende,  protokol sırasına göre anıta çelenkler sunuldu, saygı duruşu, saygı atışı, İstiklal Marşı’nın okunması eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Tören, Değirmenlik Lisesi öğrencilerinden günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunması ve Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’in konuşmasıyla tamamlandı.

TOPÇUKÖY ŞEHİTLERİ BUGÜN ANILACAK

Bu arada Topçuköy şehitleri, Barış Harekatı’nın 47. yıl dönümü çerçevesinde bugün düzenlenecek törenle anılacak.

Topçuköy Şehitliği’nde saat 18.30’da düzenlenecek tören, çelenklerin konulmasıyla başlayacak, saygı duruşu, saygı atışı, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılmasıyla devam edecek. Tören, dua okunmasının ardından şehitlik ziyaretiyle sona erecek.

TAŞPINAR ŞEHİTLERİ 25 TEMMUZ’DA ANILACAK

Taşpınar Şehitleri ise 25 Temmuz Pazar günü saat 09.00’da Taşpınar Şehitliği’nde düzenlenecek törenle anılacak.

Tören, çelenklerin konulmasıyla başlayacak; saygı duruşu, saygı atışı, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından şehitlik özel defterinin imzalanmasıyla devam edecek. Şiirlerin okunması ve günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılmasının ardından, şehitler için dua okunmasıyla tören sona erecek.

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