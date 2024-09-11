Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Derneği (SPOT) Alagadi Doğa Koruma Merkezi’nde “Doğayı Yansıt” sanat eserinin tanıtımı yapıldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, tanıtım etkinliğinde aileler ve çocuklar için deniz koruma hakkında bilgilendirici oturum yapıldı.

Ardından katılımcılar Sanatçı Christina Zaris ile bir araya gelerek, beraber kaleydoskop üretti ve sanat eserinin içerisine girdi. Etkinlik, katılımcıların yavru kaplumbağaları gözlemlediği yuva açımı ve yavru salımı ile son buldu.

Açıklamada, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Mali Yardımı tarafından Sanatla Sosyal Hareket Küçük Hibeler Programı kapsamında desteklenen etkinliğin, sanatı, eğitimi ve uygulamalı etkinlikleri birleştirerek olumlu çevresel eylemleri teşvik etmeyi amaçladığı kaydedildi.