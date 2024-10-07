AKSA FOTOFEST’in konusu Lefkoşa

AKSA Enerji tarafından desteklenen ve bu yıl dokuzuncusu düzenlenen AKSA FOTOFEST fotoğraf yarışmasının bu yılki konusu Lefkoşa temalı olacak..



“LEFKOŞA’DA YAŞAM: İnsan ve kültür içeren fotoğraflar. Renkli ve/ veya siyah beyaz” ve “LEFKOŞA’DA TARİHSEL DOKUSU VE ANITLARI: Renkli ve / veya siyah beyaz” kategorilerinde yarışmaya katılacak olanlar eserlerini 25 Ekim tarihine kadar Aksa Enreji Kıbrıs



Toplamda 60 bin TL ödül

Yarışmada yer alan her iki kategorideki eserler arasında yapılacak değerlendirmede her kategoride 3 eser sahibine 10 bin TL ödül verilecek.

Lefkoşa’da yaşam kategorisindeki eserlerde insan ve kültür içeren fotoğraflar aranacak. Renkli ve siyah beyaz olarak yapılabilecek başvurularda seçilecek en iyi üç eser 10 biner TL ödül kazanacak.

Fotoğraf sanatçıları, Lefkoşa’nın Tarihsel Dokusu ve Anıtları kategorisine de renkli ve / veya siyah beyaz fotoğrafla katılabilecek ve değerlendirme sonrasında seçilecek 3 eser 10 biner TL ödüle layık görülecek.

Bu yıl araştırmacı yazar arkeleog Tuncer Hüseyin Bağışkan anısına düzenlenenecek olan AKSA FOTOFEST Fotoğraf Yarışması Lefkoşa bölgesinde çekilen eserlerin kabul edileceği yarışma iki kategoriden oluşacak.“LEFKOŞA’DA YAŞAM: İnsan ve kültür içeren fotoğraflar. Renkli ve/ veya siyah beyaz” ve “LEFKOŞA’DA TARİHSEL DOKUSU VE ANITLARI: Renkli ve / veya siyah beyaz” kategorilerinde yarışmaya katılacak olanlar eserlerini 25 Ekim tarihine kadar Aksa Enreji Kıbrıs https://www.aksaenerjikibris.com/ adresindeki başvuru formundan gönderebilecek.Yarışmada yer alan her iki kategorideki eserler arasında yapılacak değerlendirmede her kategoride 3 eser sahibine 10 bin TL ödül verilecek.Lefkoşa’da yaşam kategorisindeki eserlerde insan ve kültür içeren fotoğraflar aranacak. Renkli ve siyah beyaz olarak yapılabilecek başvurularda seçilecek en iyi üç eser 10 biner TL ödül kazanacak.Fotoğraf sanatçıları, Lefkoşa’nın Tarihsel Dokusu ve Anıtları kategorisine de renkli ve / veya siyah beyaz fotoğrafla katılabilecek ve değerlendirme sonrasında seçilecek 3 eser 10 biner TL ödüle layık görülecek.