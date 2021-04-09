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Aksa Fotofest Fotoğraf Yarışması ödülleri sahiplerine verildi

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“İnsan Portreleri” ve “Sağlık ve Umut” temalarında, 1071 eserin değerlendirildiği 5. Geleneksel Aksa Fotofest Fotoğraf Yarışması’nda 5 kişiye toplam 13 bin TL ödül verilirken, yarışmayı Kuzey Kıbrıs’tan kazanan Gökhan Gökberk’e ödülünü Aksa Enerji Kalecik Enerji Santrali Müdürü Şener Şentürk takdim etti

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Aksa Fotofest Fotoğraf Yarışması ödülleri sahiplerine verildi
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5. Geleneksel Aksa Fotofest Fotoğraf Yarışması’nda kazananlara ödülleri verildi.

“İnsan Portreleri” ve “Sağlık ve Umut” temalarında, 1071 eserin değerlendirildiği 5. Geleneksel Aksa Fotofest Fotoğraf Yarışması’nda 5 kişiye toplam 13 bin TL ödül verilirken, yarışmayı Kuzey Kıbrıs’tan kazanan Gökhan Gökberk’e ödülünü Aksa Enerji Kalecik Enerji Santrali Müdürü Şener Şentürk takdim etti.

İnsan Portreleri kategorisinde ödül kazanan Gökhan Gökberk’e plaketini veren Şener Şentürk, Aksa Enerji olarak sanata ve sanatçıya destek olmayı sürdüreceklerini kaydetti.

PANDEMİ KOŞULLARI NEDENİYLE BU YIL DİJİTAL SERGİ DÜZENLENDİ

Jüri başkanlığı görevini fotoğraf ve resim sanatçısı Veysi Soyer’in üstlendiği, tiyatro sanatçısı ve yönetmen Ertaç Hazer ve yarışma koordinatörü Zekai Altan’ın da yer aldığı jürinin detaylı değerlendirmesi sonucunda toplam 36 eser sergilenmeye değer bulundu.

Pandemi koşulları kapsamında alınan tedbirler nedeniyle bu yıl dijital ortamda yapılması kararlaştırılan fotoğraf sergisine www.aksaenerjikibris.com adresinden ulaşılabileceği bildirildi.

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