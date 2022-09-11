Aksa Fotofest 2022 başvuruları devam ediyor

Aksa Enerji sponsorluğunda bu yıl yedincisi düzenlenen Aksa Fotofest Fotoğraf Yarışması’na başvurular 15 Eylül’de son buluyor. Toplam 20 bin TL ödül verilecek yarışmanın temaları ise “Kıbrıs Geleneksel Mutfağı”, “Kıbrıs Geleneksel El Sanatları”, “Serbest Renkli / Siyah Beyaz” olarak belirlendi.

Bu yıl hayatını kaybeden değerli fotoğraf sanatçısı Nevin Yüksek’e atfedilen 7. Aksa Fotofest Fotoğraf Yarışması KKTC vatandaşları ve KKTC’de yasal olarak ikamet eden herkesin katılımına açık. Başvurular 15 Eylül tarihine kadar devam edecek.

Sonuçların 21 Kasım’da duyurulacağı 7. Aksa Fotofest Fotoğraf Yarışması Sergisi ve ödül töreniyle ilgili tüm detaylar ayrıca açıklanacak. Yalnızca dijital eserlerin kabul edileceği yarışmaya başvurular www.aksaenerjikibris.com internet sitesi üzerindeki başvuru formu aracılığıyla yapılabiliyor.

Kıbrıs’taki pek çok fotoğraf derneğinin destek verdiği yarışma kapsamında, toplam 20 bin TL değerinde 6 ödül verilecek.

Yarışma kapsamında tüm adaylar arasından her iki kategoride birinci seçilen eserler 5 bin TL, ikinciler 3 bin TL, üçüncüler ise 2 bin TL’lik ödülün sahibi olacak.