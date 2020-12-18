1-31 Aralık Çocukluk Çağı Kanserleri Farkındalık Ayı dolayısı ile bugün Akdoğan’da farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

Akdoğan Belediyesi ile Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği farkındalık yürüyüşü, Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif, Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, Akdoğan okul müdürleri, kamu görevlileri, kurum kuruluş temsilcileri, banka müdürleri ve Akdoğan gönüllülerinin katılımıyla gerçekleşti.



Yürüyüşe katılanlar, Çocukluk Çağı Kanserlerinden korunma ve erken teşhisin önemine vurgu yapan pankartlar taşıdılar.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail etkinlik sonunda yürüyüşe katılan herkese teşekkürlerini sunarken, Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif de, Kanser Hastalarına Yardım Derneği ile her zaman işbirliği içerisinde olacaklarını ifade etti.

