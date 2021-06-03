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Akdoğan Halk Kütüphanesi personeli çocuklara kitap sevgisi aşıladı

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Kültür Dairesi bünyesindeki Akdoğan Halk Kütüphanesi personeli, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nde kreş ve anaokulundaki çocukları ziyaret etti.

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Akdoğan Halk Kütüphanesi personeli çocuklara kitap sevgisi aşıladı
 
Kültür Dairesi’ndne yapılan açıklamaya göre, Akdoğan Halk Kütüphanesi personeli Mine Demirci ve Fatiye Batıhan, çocukların ilgisini kitaplara ve kütüphaneye çekmek amacıyla 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nde Arı Kovanı Kreş ve Anaokulu ile Esra Tülek Kreş ve Eğitim Merkezi’ne giderek çocuklarla bir araya geldi.
Bölge kreş ve anaokullarının daveti üzerine düzenlenen etkinlikte, Akdoğan Halk Kütüphanesi personeli çocuklara Psikolog Berrin Göncü Işıkoğlu’nun Tavşan Tali isimli masal kitabını okuyup kitabın CD’sini izletti.
Araştırmacı – yazar Nurperi Özgener’in derlediği Kültür Dairesi yayını Basdelli isimli masal kitabının da okunduğu etkinliklerde, yaş gruplarına göre ayrılan çocuklara, geçmişten günümüze kültürel çocuk oyunlarından sandalye kapmaca yarışması, alaydan malaydan gibi oyunlar oynatılarak kitap hediye edildi. 
Etkinlik sonunda çocuklar ve öğretmenleri kütüphaneye davet edilerek ziyaret sözü alındı.

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