Akdeniz sahilinde temizlik

Rotary Ortak Hizmet Haftası kapsamında, Akdeniz köyündeki Secret Sahilinde temizlik yapıldı.

Girne St. Hilarion Rotary Kulübü'nden verilen bilgiye göre, Rotary Ortak Hizmet Haftası kapsamında düzenlenen temizlik faaliyeti Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Derneği – SPOT, Girne St. Hilarion Rotary Kulübü, Lefkoşa Başkent Lions Kulübü Derneği ve Lapta Belediyesi katkılarıyla yapıldı.Etkinlikte konuşan Girne St. Hilarion Rotary Kulübü Başkanı Ali Vudalı, tüm canlıların yaşamının küresel kirlilik ve iklim değişikliği nedeniyle tehlikede olduğunu hatırlattı ve sürdürülebilirlik yaklaşımının yaygınlaşması gerektiğini ifade etti. Etkinlikte yaklaşık 270 kg plastik ve katran toplandığı kaydedildi.