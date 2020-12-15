Akçay’da Atatürk büstü açıldı

Niyazi ERGÜLENGüzelyurt Belediyesi’ne bağlı Akçay köyünde geçtiğimiz yıl 39. Tümen Komutanlığı tarafından hediye edilen Atatürk Büstü’nün açılışı dün gerçekleştirilen törenle yapıldı.Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Başbakan Ersan Saner, bazı bölge milletvekilleri, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Güzelyurt Polis Müdürü Zafer Zaifer ve bölgede görevli tümen komutanları katıldı.Törende Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner ve Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü, birer konuşma yaptılar.Açılış öncesinde Halkın Sesi’ne özel açıklama yapan Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü, 39. Tümen Komutanlığı tarafından hediye edilen Atatürk büstünün, çevre düzenlemesinin ise Güzelyurt Belediyesi tarafından yapıldığını kaydetti. Pandemi sürecinin başında heykel konduğunu ifade eden Dereliköylü, pandemi dolayısı ile bugün açılışını yapabildiklerini belirtti. Önümüzdeki aylarda liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün isminin verildiği kültür sanat evi açılışı ve kurucu cumhurbaşkanı Rauf Denktaş parkının da açılışının yapılacağını açıklayan Deeliköylü, hedefinin Akçay’ın modern bir köy olması olduğunu vurguladı.