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AFAD ve KKTC Sivil Savunma Teşkilatı'ndan ortak arama kurtarma tatbikatı

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AFAD ve KKTC Sivil Savunma Teşkilatı'ndan ortak arama kurtarma tatbikatı
Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, ortak arama kurtarma tatbikatı yapacak.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, 7 Aralık'ta Lefkoşa merkezli tatbikatta, kentsel arama kurtarma, medikal arama kurtarma ve kimyasal biyolojik radyolojik nükleer tehditler (KBRN) alanında faaliyetler icra edilecek.
Senaryo gereği, KKTC'de meydana gelen depremin ardından AFAD arama kurtarma ile Sağlık Bakanlığı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi personelinin bölgeye intikali ve KKTC Sivil Savunma Teşkilatı ile kentsel arama kurtarma, KBRN ve medikal müdahale alanlarında müşterek saha faaliyetleri yürütülecek.
Tatbikat, Türkiye'den 132 personel ve 27 aracın katılımıyla gerçekleşecek.
 
KKTC ile Türkiye arasında iş birliği protokolü
 
Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC hükümetleri arasında 19 Mart 2021'de imzalanan Afet ve Acil Durumlar Yönetimi Alanında İşbirliği Protokolü kapsamında, AFAD ile KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı işbirliği, eğitim ve tatbikat yapıyor.
 
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