Adem Kaner ve Vedat Kaner anısına Kalkanlı’da anı ormanı oluşturuldu

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Kaner Şirketler Grubu arasında iki hektarlık “Adem Kaner ve Vedat Kaner Anı Ormanı” protokolu imzalandı

Geçtiğimiz yıl yanan Kalkanlı bölgesinin tekrardan yeşillendirilmesine katkı koymak amacıyla Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ilee Kaner Şirketler Grubu arasında Anı Ormanı Protokolü imzalandı; “Adem Kaner ve Vedat Kaner Anı Ormanı” oluşturuldu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kalkanlı ormanlık arazinin yeşillendirilmesinde Kaner Ailesine teşekkürlerini belirterek, geçen yıl yangında yok olan ormanın eski haline gelmesinin uzun yıllar alacağını ve bu katkıların çok değerli ve önemli olduğunu belirtti.



“Şirketimizin 79. yaşında değerlerimizi yansıtmaya ve kurucularımızın anısını yaşatmaya devam ediyoruz”



Kaner Şirketler Grubu ve Orman Dairesi iş birliği ile gerçekleştirilen fidan dikimi etkinliğinde Kaner Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri, şirket kurucuları babaları merhum Vedat Kaner ve amcaları merhum Adem Kaner adına ülkelerine böyle bir katkı koymaktan mutluluk duyduklarını ifade etti:

“Kaner Şirketler Grubu olarak kurucularımız sevgili amcamız Adem Bey ve sevgili babamız Vedat Kaner’in anısına oluşturduğumuz bu Anı Omanı, değerlerimize verdiğimiz önemle bağdaşmakta; onların anısını yaşatarak Kaner Şirketler Grubu olarak doğaya, çevreye verdiğimiz önemi birebir yansıtmaktadır. 1942 yılında kurdukları şirketimizin bu sene 79 yılı münasebeti ile onların anısına böyle ulvi bir etkinlikle değerlerimize sahip çıkmanın da ayrıca gururunu taşımaktayız.

Geçtiğimiz yıl yanan Kalkanlı bölgesinin tekrardan yeşillendirilmesine katkı koymak amacı ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve Kaner Şirketler Grubu arasında imzalanan “Adem Kaner ve Vedat Kaner Anı Ormanı” protokolü sonrası toplam iki hektar alana fidan dikimini gerçekleştirdik.

Geçmişten geleceğe değer katarak ülkemize sadece birçok ticari alanda değil, toplumsal ve çevresel sorumluluk alanlarında da yaratılan bilincimizi; gücümüzü aldığımız Kaner çalışanları başta olmak üzere yeni nesillere aşılayarak örnek olmayı görevlerimizin başında sayıyor ve yansıtmaya devam ediyoruz.

Toplum olarak pandemi döneminde, doğanın, tabiatın, yeşilin ne kadar önemli olduğunu umarız ki daha iyi idrak etmiş ve anlamışızdır. Tedbirin her alanda artık ne kadar önemli olduğu kavramından yola çıkarak; ormanlarımızın kıymetinin paha biçilmez olduğunu, tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu yaşanan yangınların çok üzücü olduğunu ve telafisinin çok zor olduğunu özellikle öğrenmeli ve duyarlı davranmalıyız.

Öncelikle doğayı ve sonrasında çevreyi koruma bilincinin önce eğitim ile başlaması gerekmektedir. Sonrasında çevreden sorumlu bakanlıkların, çevremizin ne kadar önem arz ettiğini sürekli kamu spotları ile topluma hatırlatarak kamuoyu yaratmalı ve uymayanlara da ciddi cezaların getirilmesini sağlamalıdır. Bunlara ek olarak yasaların ivedilikle güncellenmesi gerekmektedir. Toplumdan beklenen duyarlılık ancak yasalardaki revizeler ve güncellemeler olduktan sonra, kuralların uygulanmasını sağlayarak ve uygulamaları denetleyerek sağlanabilir. Bireysel duyarlılığı eğitim ile, toplumsal duyarlılığı yasa ve kurallar ile ancak etkin kılabiliriz.

Kaner Şirketler Grubu olarak birçok alanda geri dönüşüm ve doğanın korunmasını sağlamak amacı ile duyarlılığımızı günden güne arttırarak, birçok projede yer almaya devam edeceğiz.”



Fidan dikimi Orman Dairesi’nin katkılarıyla gerçekleştirildi

Orman Dairesi’nin katkılarıyla, Adem Kaner ve Vedat Kaner Anı Ormanı’na 1.500 kök selvi ve çam fidanı dikimi gerçekleştirildi. Kaner Şirketler Grubu direktörleri Güliz Kaner, Kaan Kaner ve Serhan Kaner başta olmak üzere tüm Kaner Ailesi fidan dikim etkinliğinde yer aldı.

