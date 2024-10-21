Adanalara doyum olmadı

KKTC Adanalılar Dayanışma Aktivite ve Kültür Derneği’nin düzenlediği Adana Kebabı ve Şalgam Festivali'nde misafirlere Adana kebabı ve şalgamı ücretsiz olarak ikram edildi

KKTC Adanalılar Dayanışma Aktivite ve Kültür Derneği’nin (ADAKDER) Beyarmudu Belediyesi katkılarıyla düzenlediği “Adana Kebabı ve Şalgam Festivali”, dün yapıldı.Bu yıl ilki düzenlenen festival, dün öğlen saatlerinde Beyarmudu Belediyesi Güney Mesarya Sosyal Tesisleri'nde başladı.Etkinlikte, Adana'ya özgü yöresel sunum ve stantlarının yanında, tüm misafirlere Adana kebabı ve şalgamı ücretsiz olarak ikram edildi.Festivalde halk oyunları gösterisinin yanı sıra çocuklar için oyun alanları oluşturuldu.Gün boyu süren etkinlikte, ayrıca Gül Ahmet Yiğit ve Bahadır Yiğit ile Kadir Carlos sahne aldı.