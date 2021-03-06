Bir yıldır çalışmayan turizm emekçileri, Girne’de yollara döküldü. Bini aşkın emekçi "yeter artık" sloganları attı,turizm sektörünün kontrollü şekilde açılmasını istedi

Turizm sektöründe çalışanların oluşturduğu Turizm Emekçileri Platformu, sektör çalışanlarının pandemi nedeniyle yaşadığı sıkıntılara dikkat çekmek amacıyla Girne’de yürüyüş düzenledi.Eylemciler “Çocuğum aç” “Hak hukuk eşitlik” “Ben de memur olmak istiyorum” “Açlıktan ölüyoruz, kapıları kontrollü aç” pankartları taşıdı.Platform Sözcüsü Fuat Neşe, turizm sektörünün, sağlık önlemleri, bilim ve akıl çerçevesinde açılmasını talep etti.Turizmin farklı alanlarında çalışan emekçiler, sektörde yaşanan sıkıntılara dikkat çekmek amacıyla Girne Ziya Rızkı Caddesi ve 20 Temmuz Kordonboyu Caddesi boyunca yürüyüş düzenledi. Eyleme, Girne Esnafı da destek verdi.Turizm Platformu Emekçileri Sözcüsü Fuat Neşe, yürüyüşün ardından turizm emekçileri adına hazırlanan açıklamayı okudu.Ülke ekonomisinin lokomotifi olan turizm sektörünün, 15 bin kişilik iş gücüyle, 45 bin kişilik aile sorumluluğu taşıdığına vurgu yapan Neşe, 1 yıllık pandemi sürecinde sektör emekçilerinin açlığa mahkum edildiğini savundu.4 Aralık 2020’den bu yana ülkeye turist taşıyan uçak gelmemesine rağmen, turizm sektörünün bulaşın kaynağı olarak gösterildiğini dile getiren Neşe, turizm sektörünün, sağlık önlemleri, bilim ve akıl çerçevesinde açılması gerektiğini belirtti.Neşe, Türkiye ile de istişare içinde aşılanmış Türkiye vatandaşlarının ülkeyi ziyaret etmesine olanak yaratılması, İngiltere’de çift aşı olan binlerce vatandaşın ülkelerinde tatil yapmalarının önünün açılması, çift PCR ile konaklama tesislerinden çıkılmaması tahahhüdüyle ülkeye turist getirilmesi, turizm çalışanlarının bir an önce aşılama programına dahil edilerek ekonomik çarkların dönmesi önündeki engellerin kaldırılmasını talep etti.Neşe, taleplerine duyarsız kalınması halinde Lefkoşa’da daha büyük eylemler gerçekleştirecekleri uyarısı da yaptı.