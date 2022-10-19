9.Buffer Fringe Performans Sanatları Festivali tamamlandı

Dayanışma Evi tarafından bu yıl 9’uncusu düzenlenen Buffer Fringe Performans Sanatları Festivali’nin, şu ana kadarki “en uluslararası ve iş birliğine dayalı yılını" gerçekleştirdiği belirtildi.

Dayanışma Evinden yapılan açıklamaya göre, 9. Buffer Fringe Performans Sanatları Festivali 7,8 ve 9 Ekim tarihlerinde, başkent Lefkoşa’nın her iki yanındaki mekanlarda - Rüstem Kitabevi ve Theatro Polis OPAP – ve ara bölgede yapıldı.Dünyanın farklı ülkelerinden toplamda 55 sanatçı ve küratör, birçok ülkeden yüzlerce seyirci ve onlarca üniversite öğrencisi ve gönüllünün katıldığı festivalde, 14 performans ve etkinlik sergilendi.Şu ana kadarki “en uluslararası ve iş birliğine dayalı” versiyonunun gerçekleştirildiği ifade edilen festivalde, bu yılın teması olan Cepler (ötesi) temasına yanıt veren, dinamik sanatçılar ve küratörlerden oluşan bir seçki sunulduğu belirtildi.Açıklamada “Performanslar, enstalasyonlar, gösterimler ve etkinliklerle, hem sanatçılar hem de seyirciler, sanat ve keşfin ‘ceplerine’; baskın anlatılar ve ana çerçeve mantığına bir direniş, farklılıklar ile kimlik, geçmiş ve gelecek, kapsayıcılık ve dışlayıcılık konuları etrafında şekillenen bir alana davet edildiler” denildi.Ayrıca açıklamada, 7-13 Ekim tarihleri arasında ise, Buffer Fringe’e paralel olarak, 24 ülkeden, 45 genç festival yönetici, sanatçı, uzman, kültür aktivisti ve sektörden uzmanın katılımıyla “sıra dışı” bir uluslararası konferans yapıldığı da belirtildi. Konferansta, katılımcılar festivallerin günümüzde karşılaştığı sorunlar, toplumlar ve tartışmalı alanlarda sanatın rolü üzerine küresel bir söyleşiye katılma fırsatı yakaladılar.2014 yılından beri “sanatın direnişi” için bir alan yaratan Buffer Fringe, deneysel ve ‘fringe’ çalışmaları ön plana çıkararak, sanatçılara yaratmaları, diyaloglar başlatmaları ve eşsiz bakış açılarını yansıtmaları için alanlar veriyor. Buffer Fringe’in, “sanatın dönüştürücü gücünü kullanarak, bölünmüşlüklere meydan okuyarak, toplumlar arası barış inşasını desteklediği” belirtildi.Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği tarafından yönetilen Dayanışma Evi projesinin bir programı olan festival, Active Citizens Fund 2020-2024 tarafından finanse ediliyor.