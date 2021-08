9 yarışmacıya 30 bin TL ödül verilecek

Aksa Fotofest Fotoğraf Yarışması, bu yıl “Kıbrıs’ta Yaşam”, “Doğa” ve “Serbest Renkli/Siyah Beyaz” temalarıyla yapılıyor

Bu yıl altıncısı düzenlenen Aksa Fotofest Fotoğraf Yarışması’na başvurular başladı. “Kıbrıs’ta Yaşam”, “Doğa” ve “Serbest Renkli/Siyah Beyaz” temalarıyla düzenlenecek olan yarışmada 9 yarışmacıya toplamda 30 bin TL ödül verilecek.Aksa Enerji sponsorluğunda düzenlenen yarışmaya KKTC vatandaşları ve KKTC’de yasal olarak ikamet eden herkesin katılabilecek. Yarışmaya başvurular 20 Eylül’e kadar devam edecek.Sonuçların 30 Kasım’da duyurulacağı 6. Aksa Fotofest Fotoğraf Yarışması Sergisi ve Ödül Töreni ile ilgili tüm detaylar pandemi koşulları göz önünde bulundurularak daha sonra açıklanacak.Yalnızca dijital eserlerin kabul edileceği yarışmaya başvuru www.aksaenerjikibris.com internet sitesi üzerindeki başvuru formu aracılığıyla yapılabilecek.Yarışma kapsamında, 3 ayrı kategoride olmak üzere toplam 9 ödül bulunuyor.Her bir kategoride birinci seçilen fotoğraflara 5 bin TL, ikincilere 3 bin TL, üçüncülere de 2 bin TL ödül verilecek.Aksa Enerji Kurumsal İletişim Müdürü Pınar Saatçıoğlu, Kıbrıs fotoğraf sanatının gelişimine destek vermek ve Kıbrıslı fotoğraf sanatçılarının eserlerini bir arada sergileyerek sanat ortamına değer katmak amacıyla düzenlenen fotoğraf yarışmasında 5 yıldır olduğu gibi bu yıl da Aksa Enerji’nin katkılarının devam edeceğini belirtti. Saatçıoğlu, bu yıl Kıbrıs’ta yer alan tüm fotoğraf derneklerinin desteklerini de aldıklarını belirtti.Aksa Fotofest Fotoğraf Yarışması’na her geçen yıl ilginin artmasının kendilerini sevindirdiğini ifade eden Saatçıoğlu, yarışmanın organizasyonuna destek veren Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği, Fotoğraf Büyüsü Dostları Derneği, Kıbrıs Fotoğraf Sanatı Derneği, Diyafram Fotoğraf Sanatı Derneği ve Girne Fotoğraf Derneği’ne iş birlikleri ve fotoğraf sanatına sundukları katkıları için teşekkür etti.Aksa Fotofest Koordinatörü Zekai Altan, yarışmanın her geçen yıl daha iyi bir noktaya yükseldiğinin altını çizerek, ülkemizde fotoğraf sanatıyla ilgili faaliyet gösteren tüm derneklerin bu yılla birlikte Fotofest’in her aşamasında var olduklarına dikkat çekti. Böylelikle yarışmanın daha kurumsal bir yapıya kavuştuğunu vurgulayan Altan, Aksa Fotofest yarışmasında derneklerin tüm sürece dahil olmasının önemli bir kazanım olduğunu kaydetti.Aksa Fotofest Yönetim Kurulu Üyesi Veysi Soyer, yarışmanın ilk başladığı yıldan bu yana sürecin içinde olan biri olarak, tüm derneklerin katılımıyla Fotofest’in yeni bir zemine oturduğunun altını çizdi. Ülkemizde fotoğrafçılığın çok ileri bir düzeyde olduğunu belirten Soyer, fotoğraf sanatının Aksa’nın verdiği destekle her geçen yıl daha da geliştiğini kaydetti.Aksa Fotofest yarışmasının yönetiminde aktif olarak destek veren ülkemizdeki tüm fotoğraf derneklerinin temsilcileri de basın toplantısında birer konuşma yaparak fotoğraf sanatına verdiği destekten dolayı Aksa Enerji’ye teşekkür etti.Kıbrıs Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı Ayşe Ruh Oğuz, katkı vermekten mutluluk duydukları Aksa Fotofest ile fotoğraf sanatının daha ileri noktaya taşındığını vurguladı. Dernekler olarak faaliyette bulunmak ve ayakta durabilmek için büyük zorluklar çektiklerinin altını çizen Girne Fotoğraf Derneği Başkanı Erkan Çelikeri, bu nedenle Aksa’nın fotoğrafçılık derneklerine yaptığı katkının çok büyük olduğunu kaydetti. Aksa Fotofest yarışmasının tüm dernekleri kucakladığı için teşekkür eden Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği Başkanı Ramadan Gümüşok, Aksa’nın verdiği destekle fotoğraf sanatının daha iyi noktaya taşındığının altını çizdi.Fotoğraf Büyüsü Dostları Derneği Başkanı Eyüp Hüdaverdioğlu da, tüm çabanın fotoğraf ve fotoğraf severlere destek vermek olduğunu kaydetti. Diyafram Fotoğraf Sanatı Derneği temsilcisi olarak basın toplantısına katılan Tuğrulsan Arslankelle ise, fotoğraf dernekleri olarak yarışmalarda hep aktif olmak istediklerini ve bunun Aksa Fotofest yarışmasıyla başarıldığı belirtti.