9. Baraka Yaz Okulu şölenle sona eriyor

Baraka Kültür Merkezi’nin 9’uncu Yaz Okulu şölenle tamamlanıyor.
Yapılan açıklamaya göre, Kızılbaş’taki Baraka lokalinde cumartesi saat 19.00’da başlayacak şölende çocuklar ürettiklerini sergileme, öğrendiklerini de sahneleme imkanı bulacak.
Baraka Kültür Merkezi’nin her yıl çocuklar için ücretsiz olarak gerçekleştirdiği, bu yıl “Bilimle, Sanatla ve Sporla Doya Doya Oyna” temasıyla düzenlediği yaz okulu el sanatlarından, satranca, fen deneylerinden tiyatro ve müziğe, modern danstan, İngilizce ve Yunanca kurslarına, çocuk yogasından halk danslarına, aşçılık atölyesinden hayvan sevgisine ve evrime kadar birçok eğitsel ve bilimsel konuyu içerdi.
Gönüllü eğitmenlerce verilen kurslar cumartesi günkü şölenle tamamlanacak
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.