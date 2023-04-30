8. Tarih Avcıları Yarışması yapıldı

İki toplumlu olarak düzenlenen etkinliğin ikinci aşaması olan “Tarih Avcıları Yarışması” 40 gönüllü ve 37 gencin aktif katılımı ile Gazimağusa surlar içinde gerçekleşti

Mağusa Kültür Derneği “8.Tarih Avcıları Yarışması” düzenledi.

İki toplumlu olarak düzenlenen etkinliğin ikinci aşaması olan “Tarih Avcıları Yarışması” 40 gönüllü ve 37 gencin aktif katılımı ile Gazimağusa surlar içinde yapıldı.

MKD Başkanı Sermin İyican’ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, etkinliğin gerçekleşmesinde Gazimağusa Belediyesi, Birleşmiş Milletler, Cyprus Friendship Programme ve Famagusta Students Together büyük katkı sağladı.



Yarışmada, gençler Gazimağusa’ daki tarihi eserleri gezerek ve buralarda kendilerine verilecek ipuçlarını toplayarak bitiş noktasına ulaşmaya çalıştı. Karma olarak oluşturulan 6 grubun yer aldığı yarışmanın bitiş noktası Destemona Parkında ve ödül töreni ise Bandabuliya’da yapıldı.

Yarışma sonucunda Turuncu Grup birinci, Sarı Grup ikinci ve Kırmızı Grup üçüncü oldu.

Ödül töreninde konuşan Mağusa Kültür Derneği Başkanı Sermin İyican, yarışmanın amacının gençlerin Gazimağusa’nın eşsiz tarihi zenginliklerini koruma , sahiplenme ve tanıtma yetilerine katkı sağlamak ve gençler arasındaki barış kültürünün geliştirmek olduğunu söyledi.

Tarih Avcıları Yarışmasının bir yandan sekizincisini düzenlemiş olmanın gururunu yaşarken diğer yandan ise şampiyon melekler takımı kaybetmiş olmanın hüznü içerisinde olduklarını dile getiren İyican, “Şampiyon Melekler Takımı bugün hayatta olsaydılar bu yarışmada en önde yer alacaklardı.” dedi.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay da konuşmasında organizasyonun gerçekleşmesine katkı koyan ve emek harcayan herkese teşekkür etti.