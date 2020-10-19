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600 Bin TL’lik büyük ikramiyenin sahibi parasını aldı

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600 Bin TL’lik büyük ikramiyenin sahibi parasını aldı

 Devlet Piyangosunun dünkü çekilişinde 600 Bin TL’lik büyük ikramiyenin, talihlisine teslim edildiği açıklandı.

Başbakanlık Spor Dairesi Müdürlüğü Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamada, dün gece  gerçekleştirilen Devlet Piyangosu çekilişinde 600 Bin TL’lik büyük ikramiyenin Lefkoşa bölgesi sakinlerinden ismini vermek istemeyen talihli tarafından teslim alındığı bildirildi.

İkramiye teslim edildikten sonra konuşan Birim Sorumlusu Osman Yıldızev, kazananı tebrik ederek güzel günlerde kullanması temennisinde bulundu.

Yıldızev ayrıca, 15 Kasım tarihli çekilişin biletlerinin satışta olduğunu hatırlatarak, özel gecedeki çekilişin “çıkana kadar çekiliş” konseptiyle gerçekleşeceğini vurguladı.

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