6-14 yaş öğrencilere yönelik Bilim Lefkoşa Yaz Eğitimleri başlıyor

Bilim Lefkoşa Yaz Eğitimleri yarın başlıyor. Eğitimler 30 Ağustos’a kadar devam edecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, İTÜ Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi, T3 Vakfı ve KIBZEV tarafından desteklenen Bilim Lefkoşa’da 2 ay boyunca bilimi sevdirmeye yönelik yaz eğitimleri düzenlenecek.



Bilim Lefkoşa’da astronomi ve havacılık, matematik, doğa bilimleri, tasarım, tarım teknolojileri, girişimcilik ve teknoloji olmak üzere 7 atölye ile 6-14 yaş arası öğrencilere ücretsiz hizmet verilecek.



Hafta içi ve hafta sonu gerçekleştirilecek olan 1 günlük, 2 günlük ve 4 günlük programlarla öğrenciler 7 farklı temada atölye eğitimlerine katılabilecek.



Yaz boyunca her hafta farklı etkinliklerin yapılacağı merkezde ayrıca gece gözlem etkinliği, açık hava sineması, gezi etkinlikleri ve veli-çocuk atölyeleri düzenlenecek.



Bilim Lefkoşa Yaz Eğitimleri ile ilgili detaylı bilgi için sosyal medya hesaplarının takip edilebileceği veya 0539 136 38 00 numaralı telefondan bilgi alınabileceği kaydedildi.