banner913
banner932
Ticaret Odası'ndan Brüksel'den önemli temaslar
Ticaret Odası'ndan Brüksel'den önemli temaslar
22 0
Klasikler Türkiye İş Bankası sponsorluğunda piste çıktı
Klasikler Türkiye İş Bankası sponsorluğunda piste çıktı
71 0
 
KTSYD Sporun Oscar Ödülleri sahiplerini buldu
KTSYD Sporun Oscar Ödülleri sahiplerini buldu
38 0
DAÜ'de mezuniyet coşkusu
DAÜ'de mezuniyet coşkusu
33 0
Türkiye çeyrek finalde
Türkiye çeyrek finalde
40 0
Buse üst üste 3. kez Türkiye şampiyonu
Buse üst üste 3. kez Türkiye şampiyonu
31 0
İskele’de minikler Ahmet Çırakoğlu anısına oynuyor
İskele’de minikler Ahmet Çırakoğlu anısına oynuyor
44 0
banner1032

6-14 yaş öğrencilere yönelik Bilim Lefkoşa Yaz Eğitimleri başlıyor

banner1020

Bilim Lefkoşa Yaz Eğitimleri yarın başlıyor. Eğitimler 30 Ağustos’a kadar devam edecek.

banner974
6-14 yaş öğrencilere yönelik Bilim Lefkoşa Yaz Eğitimleri başlıyor
banner971

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, İTÜ Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi, T3 Vakfı ve KIBZEV tarafından desteklenen Bilim Lefkoşa’da 2 ay boyunca bilimi sevdirmeye yönelik yaz eğitimleri düzenlenecek. 

Bilim Lefkoşa’da astronomi ve havacılık, matematik, doğa bilimleri, tasarım, tarım teknolojileri, girişimcilik ve teknoloji olmak üzere 7 atölye ile 6-14 yaş arası öğrencilere ücretsiz hizmet verilecek. 

Hafta içi ve hafta sonu gerçekleştirilecek olan 1 günlük, 2 günlük ve 4 günlük programlarla öğrenciler 7 farklı temada atölye eğitimlerine katılabilecek.

Yaz boyunca her hafta farklı etkinliklerin yapılacağı merkezde ayrıca gece gözlem etkinliği, açık hava sineması, gezi etkinlikleri ve veli-çocuk atölyeleri düzenlenecek. 

Bilim Lefkoşa Yaz Eğitimleri ile ilgili detaylı bilgi için sosyal medya hesaplarının takip edilebileceği veya 0539 136 38 00 numaralı telefondan bilgi alınabileceği kaydedildi. 

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.