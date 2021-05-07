44. Dönem Yedek Subay ve Çavuş Celbi ant içti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının (GKK), ulusal çıkarların korunması, KKTC’nin Doğu Akdeniz’de ve Mavi Vatan’da ilelebet yaşayabilmesi için çok önemli bir kurum olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Cenevre toplantılarında Kıbrıs’ta artık federal temelde bir anlaşma olamayacağını, iki devlet temelinde bir anlaşma olabileceğini ve egemenliği Kıbrıs Türk halkı adına haykırdığını ifade etti.



GKK bünyesinde silahaltına alınan 44. Dönem Yedek Subay ve Çavuş Celbi Gülseren Kışlası’nda düzenlenen törenle ant içti.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle başlayan törende, sancağın tanıtılmasının ardından ant içme töreni icra edildi.

Celp adına Asteğmen Engin Keleş’in konuşmasının ardından bir çavuş günün anlam ve önemini belirten şiir okudu.

Yaş kütüğüne dönem plaketinin çakılmasıyla devam eden törende başarılı personele ödülleri, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ile Güvenli Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral İbrahim Dağman tarafından verildi.

Tören, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşmaları ve tören geçişiyle son buldu.



TATAR

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmasında, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın güzel ve anlamlı ant içme töreninde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Tatar, pırıl pırıl evlat yetiştirerek, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın emrine ve vatan hizmetine vermelerinden dolayı ailelere teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, mücahitlerin vatan için, bayrak için KKTC’de yaşamını onurlu şekilde sürdürmekte olan KKTC halkının güvenliği için bugün bayrak ve silah üzerine elini koyarak, ant içtiklerini belirterek, kutladı.

TMT’nin kuruluşundan sonra savunma için yapılan değerli çalışmalar sonucunda GKK’nın oluşturulduğunu kaydeden Tatar “GKK, KKTC’nin teminatı, güvenliğinin yegâne bekçisidir. Dolayısıyla sizlerin de bu şerefli kurumun mücahitleri olarak yapacağınız hizmetlerden dolayı sizleri şimdiden kutluyorum. Her şey vatan, bayrak ve KKTC için diyorum” şeklinde devam etti.

Cenevre toplantılarında Cumhurbaşkanı olarak artık federal temelde bir anlaşmanın olamayacağını, Kıbrıs’ta eşitlik temelinde Kıbrıs Türk halkının geleceğini teminat altına alacak egemenliği vurguladığını kaydeden Tatar, “Artık egemen eşitliğe dayalı, yan yana yaşayan iki devlet temelinde bir anlaşmanın olabileceğini sizler adına halkım adına haykırmış olmanın mutluluğu içerisindeyim” dedi.

Tatar, ulusal çıkarların korunması, Anavatan Türkiye ile birlikte devletin daha da yücelmesi, statüsünün yükselmesi, Mavi Vatan’da, Doğu Akdeniz’de KKTC’nin güvenlik içerisinde ilelebet yaşayabilmesi için sağlam, cesur ve altyapısı ve bütün imkanlarıyla GKK’nın çok önemli bir kurum olduğunu ifade etti.



TOPALOĞLU

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tümgeneral Zorlu Topaloğlu da konuşmasında, KKTC’nin varlığını ve bütünlüğünü devam ettirmesi, Kıbrıs Türk halkının huzur ve güven içerisinde bağımsız ve egemen devlet olarak yaşayabilmesi için vatan savunmasına katılan genç mücahitlerin ant içtiklerini kaydetti.

Topaloğlu, mücahitlerin gücünü milletinden, cesaret ve maharetini milli hasletlerinden, güvenini şanlı tarihinden, geleceğe yönelik hedeflerini ise Atatürk ilke ve inkılaplarından alan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın saflarına katıldıklarını kaydetti.

Gülseren Kışlası’na 5 Nisan’da vatani görevi yapmak için gelen genç mücahitlerin 5 hafta gibi bir sürede asker ocağına uyum sağlayan birinin kahraman mücahit olduğunu ifade etti.

Ant içme töreninin askerlikteki yeminlerin en kutsalı olduğunu kaydeden Topaloğlu, yeminin, “Türk gencinin özünde var olan göreve bağlılık, kanun, nizam, örf ev adetlere uymanın, vatan için gerektiğinde ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum” inancının sesli ifadesi olduğunu belirtti.

Tümgeneral Topaloğlu, anne ve babaların emanet ettiği genç mücahitlerin vatan savunması için dimdik durduklarını ve atalarının başlattığı onurlu mücadelenin bayrağını taşıdıklarını kaydetti. Topaloğlu, ulvi görevi başarıyla yerine getireceklerine ve bayrağı daima şafaklarda dalgalandıracaklarına inancının tam olduğunu söyledi.

Mücahitlere seslenen Topaloğlu, ettikleri yemini hatırlatarak, “Ant, kalben askerlik mesleğine bağlanmanın bir ifadesidir” dedi.

Topaloğlu, askerlik görevinin vatan, millet ve bayrak ülküsü etrafında kenetlenerek, vazife ve sorumluluk bilinciyle yerine getirildiğini vurguladı.

Tümgeneral Topaloğlu, “Askerliğiniz boyunca Atatürkçü düşünce sistemine bağlı, yüksek disipline, fizik ve moral gücüne, çağın gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip, Kıbrıs Türkü’nün milli davasını özümsemiş dürüst ve iyi ahlaklı asker olmak temel düşünceniz olmalıdır” dedi.

KELEŞ

Celp adına konuşan Engin Keleş de, kutsal vatan hizmetini yerine getirmek için GKK saflarına katıldıklarını belirterek, kutsal vatan hizmetini devralmış olmaktan gurur ve şeref duyduklarını söyledi.

Keleş, KKTC, egemenlik, bağımsızlık ve cumhuriyetin yılmaz bekçileri olacağını, milli davanın savunucuları olarak ettikleri yemine bağlı kalacaklarını belirtti.