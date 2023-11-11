40’ncı yıl Cumhuriyet Kortej Yürüyüşü, 14 Kasım’da gerçekleşecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşu vesilesiyle Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen “40’ncı yıl Cumhuriyet Kortej Yürüyüşü”, 14 Kasım Salı günü saat 10.00’da gerçekleşecek.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa’da Girne Kapısı’nda başlayacak yürüyüş, Sarayönü ve Cumhurbaşkanlığı güzergahından devam edecek, Girne Kapısı’nda son bulacak. Yürüyüşe tüm halk davet edildi.
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