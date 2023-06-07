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36. Miss ve 25. Bay Kuzey Kıbrıs yarışmaları 31 Ağustos’ta The Arkın İskele Otel’de

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36. Miss Kuzey Kıbrıs Güzellik Yarışması 25. Bay Kuzey Kıbrıs 2023 yarışmaları finallerinin 31 Ağustos akşamı Arkın İskele Otel’de yapılacağı açıklandı.

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36. Miss ve 25. Bay Kuzey Kıbrıs yarışmaları 31 Ağustos’ta The Arkın İskele Otel’de
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36. Miss Kuzey Kıbrıs Güzellik Yarışması 25. Bay Kuzey Kıbrıs 2023 yarışmaları finallerinin 31 Ağustos akşamı Arkın İskele Otel’de yapılacağı açıklandı.

 
Yarışmanın Kurucu Başkanı Bülent Günkut’un verdiği bilgiye göre, Günkut Ajans Organizasyonunda düzenlenecek 36. Miss Kuzey Kıbrıs ve 25. Bay Kuzey Kıbrıs Yarışmaları taç giyme gala gecesinin giriş davetiyelerinin tüm geliri, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'ne kalacak.
 
Noyanlar Group of Companies ve Onalt Group destek ve katkılarında gerçekleşecek yarışmalara Arkın Grup otellerinden Arkın İskele Otel ev sahipliği yapacak.
 
“Anlamlı ve amaçlı güzellik” sloganıyla yapılacak yarışmalarda dereceye girecekler Girne Amerikan Üniversitesi’nden yüzde 100 eğitim bursu ile ödüllendirilecek.
 
31 Ağustos'taki taç giyme ve gala gecesi BRT HD kanalından canlı yayınlanacak.
 
KKTC Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı'nın tanınma ve tanıtma amaçlı destekleri yanında seçkin kurum ve kuruluşların da yarışmaya katkı koyacağı belirtildi.
 
-Başvurular devam ediyor...
 
Bu arada, yarışmada ön elemeler için başvuruların devam ettiği belirtilirken, KKTC kimlik kartı sahibi, 18- 24 Yaş (1999-2005 doğumlu) en az lise mezunu, erkek adaylarda 1.80 m. veya üzeri boy kuralı ile başvurular yapılabileceği, başvuruların www.gunkutajans.com web sitesinden yapılabileceği belirtildi.
 
Miss Kuzey Kıbrıs ve Bay Kuzey Kıbrıs’ta dereceye giren gençler KKTC’yi North Cyprus olarak çeşitli uluslararası yarışmalarda temsil etme hakkı da kazanacak.


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