banner583
Asya için en güzel gösterilerini sundular
Asya için en güzel gösterilerini sundular
7 0
Karara tepki yağdı
Karara tepki yağdı
49 0
 
İstanbul Boğazı’nda bir ilk
İstanbul Boğazı’nda bir ilk
14 0
Yaşlı Bakım Evi Covid-19'dan bir ölüm daha
Yaşlı Bakım Evi Covid-19'dan bir ölüm daha
1.1B 0
Yenicami’nin yeni başkanı Safa
Yenicami’nin yeni başkanı Safa
88 0
Dövme İyileşme Süreci Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Dövme İyileşme Süreci Hakkında Bilmeniz Gerekenler
38 0
Bunlara kim dur diyecek?
Bunlara kim dur diyecek?
154 0
banner661

"30 Ağustos'ta bisikletle zafer turu" etkinliği yapılacak

banner476

banner666
"30 Ağustos'ta bisikletle zafer turu" etkinliği yapılacak
Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, Genç Gönüllüler KKTC ve Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları kapsamında bisikletle “zafer turu” düzenleniyor.
TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamaya göre, “Zafer Bayramı için pedalla bisiklet saygı turu” temalı etkinlik Lefkoşa’da 30 Ağustos Pazartesi günü Girne Kapısı’nda saat 19.00’da başlayacak.
Bisikletle zafer turu, Surlariçi ve Osmanpaşa Caddesi güzergahlarının ardından Dereboyu’nda tamamlanacak.
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.