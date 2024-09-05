3. Şirinevler Gonnara Festivali 15 Eylül Pazar günü yapılıyor

Şirinevler köy meydanında 09.00-23.00 saatleri arasında yer alacak festivalde, stantlar kurulacak, çocuklar için etkinlikler düzenlenecek, arzı endam defilesi gerçekleştirilecek, halk dansları, latin dans gösterileri yapılacak, tavla turnuvası organize edilecek ve Salt müzik gurubu konser verecek.
Festival kapsamında, canlı hellim ve sucuk da yapılacak.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.